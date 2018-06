Washington (AFP) Die USA betrachten die Rolle des Irans beim Kampf gegen die IS Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) mit Skepsis. Es sei unklar, ob Teheran die gleichen strategischen Ziele verfolge wie die US-geführte Militärkoalition, sagte US-Generalstabschef Martin Dempsey auf dem Weg zu einem Besuch in Bahrain und dem Irak an Bord eines Militärflugzeugs. Falls dies nicht der Fall sei, "werden wir ein Problem haben".

