Washington (AFP) Die US-Regierung hat angekündigt, der Polizeigewalt in der Kleinstadt Ferguson entschlossen entgegenzutreten. Er werde alles in seiner Kraft stehende tun, um die Situation vor Ort zu verändern, sagte Justizminister Eric Holder am Freitag in Washington. Notfalls müsse die Polizeibehörde der Stadt im Bundesstaat Missouri komplett umgebaut werden. "Wenn das nötig ist, sind wir bereit, das zu tun."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.