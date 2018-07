Winterberg (SID) - Deutschlands jüngste Starterin Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland) hat den Skeletonis bei der Heim-WM in Winterberg die ersehnte Medaille beschert. Die 20 Jahre alte Lokalmatadorin fuhr am Samstag überraschend zu Silber und ist damit die zweitjüngste Medaillengewinnerin in der WM-Geschichte. Den Titel sicherte sich erstmals die britische Olympiasiegerin Lizzy Yarnold, hinter Lölling holte Elisabeth Vathje (Kanada) nach vier Läufen Bronze.

"Es fühlt sich wahnsinnig gut an, ich bin überwältigt. Ich war vor dem letzten Lauf schon sehr nervös da oben, aber dann habe ich es einfach nur genossen", sagte Lölling, "mit Silber hätte ich nie gerechnet." Nur die Kanadierin Melissa Hollingsworth war bei ihrem Silbergewinn 2000 in Igls mit damals 19 Jahren noch jünger als die Deutsche.

Tina Hermann (23/Königssee) fuhr zum Abschluss einer Saison des Umbruchs im deutschen Team auf den starken fünften Platz, Sophia Griebel (24/Suhl) belegte den zwölften Rang. Die frühere Weltmeisterin Anja Huber-Selbach (31/Berchtesgaden) musste sich im letzten Rennen ihrer Karriere mit Rang 14 zufrieden geben.

Junioren-Weltmeisterin Lölling, die noch kein Weltcup-Rennen bestritten hat, verlor am Start zwar viel Zeit auf die Konkurrenz, holte dies durch herausragende Fahrten jedoch auf. "Jacqueline hat eine absolute Ausnahmestellung auf dem Schlitten, so etwas habe ich im Eiskanal eigentlich noch nie erlebt, das jemand solche Rückstände vom Start noch wettmacht", sagte BSD-Sportdirektor Thomas Schwab dem SID.