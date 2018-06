Berlin (AFP) Der Unions-Verkehrsexperte Ulrich Lange (CSU) hat die Kritik aus der SPD zurückgewiesen, die umstrittene Pkw-Maut solle im Eilverfahren verabschiedet werden. "Von Eilverfahren kann gar keine Rede sein", erklärte der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Sonntag in Berlin. Die Arbeit an der Maut gehe zügig voran.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.