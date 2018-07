Melbourne (SID) - Formel-1-Chefpromoter Bernie Ecclestone (84) hat erneut eine tiefgreifende Reform der Königsklasse gefordert. Autos, Motoren und Regeln müssten verändert werden, um die Rennserie für die Fans wieder attraktiver zu machen. "Wir brauchen stärkere Motoren mit mehr als 1000 PS und einem guten Sound", sagte der britische Milliardär in einem Interview mit der Welt am Sonntag: "Wir brauchen Autos mit breiten Reifen, Autos, die schön und aggressiv aussehen. Echte Formel-1-Autos eben. Da müssen wir wieder hin."

Die zur Saison 2014 eingeführten V6-Hybrid-Motoren hält Ecclestone für zu teuer und zu kompliziert. "Ich glaube nicht, dass wir so einen Motor in der Formel 1 brauchen", sagte er: "Ich kann nichts an dem Ding erkennen, was gut ist für die Formel 1." Schon für die Saison 2017 hofft Ecclestone auf Änderungen im Reglement.

Angesichts der rapide sinkenden TV- und Zuschauerzahlen an den Rennstrecken schlägt Ecclestone Alarm. "Wir müssen dem Publikum das geben, was es sehen will", sagte er: "Fahrer, die gegeneinander Rennen fahren. Rad an Rad. Kein Mensch interessiert sich für die komplizierten technischen Details der Autos, wenn sie schnell sind, gut aussehen und unsere Fahrer eine gute Show mit ihnen liefern."

Die Formel 1 diskutiert schon länger über Regeländerungen, um die Rennserie wieder interessanter zu machen. Allerdings blockieren sich die Teams gegenseitig bei den Reformbemühungen.