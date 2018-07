Rom (AFP) Griechenlands Finanzminister Giannis Varoufakis hat am Sonntag Neuwahlen oder ein Referendum ins Spiel gebracht, sollten seine Euro-Kollegen seinen Reformplan am Montag nicht akzeptieren. Ohne grünes Licht der Eurogruppe "könnte es Probleme geben", sagte Varoufakis am Sonntag der italienischen Zeitung "Corriere della Sera". "Wir könnten zu Wahlen zurückgehen, ein Referendum ausrufen. Wir kleben noch nicht an unseren Stühlen."

