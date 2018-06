Riad (dpa) - Vizekanzler Sigmar Gabriel ist zu einem Gespräch mit dem neuen saudischen König Salman zusammengekommen. Das Treffen begann am königlichen Hof in der Hauptstadt Riad. Unmittelbar zuvor forderte der SPD-Chef vor Reportern im Namen der Bundesregierung die Freilassung des zu zehn Jahren Haft und 1000 Hieben verurteilten Bloggers Raif Badawi. Das Schicksal Badawis, der den Islam beleidigt haben soll, sorgt seit Wochen international für Aufsehen. Gabriel traf in Riad auch drei Menschenrechtlerinnen. "Das war am Internationalen Weltfrauentag ein spannender Morgen", sagte Gabriel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.