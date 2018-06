Lagos (dpa) - Die Islamistenmiliz Boko Haram in Nigeria will sich mit der Terrororganisation Islamischer Staat im Nahen Osten verbünden. Der Chef von Boko Haram, Abubakar Shekau, habe dem Anführer des IS in Syrien und dem Irak, Abu Bakr al-Bagdadi, die Treue geschworen. Das berichtete die auf Islamisten spezialisierte Beobachtergruppe Site. Die nigerianische Gruppe hatte den IS schon zuvor imitiert und zum Beispiel Enthauptungsvideos veröffentlicht. Bei fünf Selbstmordanschlägen in Nigeria starben gestern 55 Menschen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.