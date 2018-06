Prag (SID) - Topfavorit Homiyu Tesfaye (Frankfurt) hat bei der Hallen-EM in Prag seinen ersten großen internationalen Titel verpasst und ist überraschend leer ausgegangen. Der deutsche Meister und Weltjahresbeste kam in 3:39,08 Minuten lediglich auf Platz vier und blieb wie schon bei der Freiluft-EM 2014 ohne Medaille. Gold ging an den Tschechen Jakub Holusa (3:37,68).

Tesfaye hatte in dieser Saison gleich zweimal den deutschen Rekord verbessert. Seine Bestzeit liegt bei 3:34,13 Minuten.