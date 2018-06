Kuala Lumpur (AFP) Ein Jahr nach dem Verschwinden des Malaysia-Airlines-Fluges MH370 hat der malaysische Regierungschef Najib Razak den Opfern Mut zu machen versucht. "Malaysia bleibt der Suche verpflichtet und voller Hoffnung, dass MH370 gefunden wird", sagte Razak am Sonntag in einer Erklärung zum ersten Jahrestag des Verschwindens des Flugzeugs mit 239 Menschen an Bord.

