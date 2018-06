Bamako (AFP) Zu dem Anschlag auf ein Restaurant in der malischen Hauptstadt Bamako mit fünf Toten hat sich eine von dem algerischen Islamisten Mokhtar Belmokhtar angeführte Dschihadistengruppe bekannt. Die "Operation in Bamako" sei von tapferen Kämpfern der Al-Murabitoune-Gruppe ausgeführt worden, "um unseren Propheten zu rächen, der vom ungläubigen Westen beleidigt und verspottet wurde", hieß es in einer am Samstag von der mauretanischen Nachrichtenagentur Al-Akbar verbreiteten Audiobotschaft eines Sprechers von Al-Murabitoune. Belmokhtar gehört zu den meistgesuchten Islamisten der Region.

