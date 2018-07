Bamako (AFP) Aufständische haben am Sonntag bei einem Raketenangriff im Nordosten Malis zwei Zivilisten getötet. Das verlautete aus Kreisen der UN-Mission (Minusma) in der Hauptstadt Bamako. Die Raketen seien in einem Lager eingeschlagen, das drei Kilometer vom Minusma-Stützpunkt Kidal entfernt liege, sagte ein Vertreter der Mission. "Mindestens zwei Zivilisten wurden getötet."

