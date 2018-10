Berlin (dpa) - Nach vierjähriger Plattenpause will die Punk-Ikone Nina Hagen dieses Jahr ein neues Album herausbringen. "Wir stecken mittendrin in der Arbeit", sagte sie in einem dpa-Interview zu ihrem 60. Geburtstag (11.3.).

"Es ist ein sehr schönes musikalisches Projekt mit Daniel Welbat, der auch den Soundtrack zu dem Film "Der 7te Zwerg" geschrieben hat." Sie seien gerade dabei, ein paar interessante neue Sachen aufzunehmen. "Es kommt bestimmt dieses Jahr noch raus. Wir haben schon noch ein paar Ässe in den Ärmeln", so die Sängerin.

In ihrem vorigen Album "Volksbeat" (2011) hatte Nina Hagen mit Punk und Ska an alte Zeiten angeknüpft. Als bemerkenswertes Comeback wurde 2010 ihre Gospelplatte "Personal Jesus" gefeiert.

Homepage