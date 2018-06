Seoul (AFP) Nach der Messerattacke auf den US-Botschafter in Südkorea hat Nordkorea Spekulationen über mögliche Verbindungen des Attentäters zu dem kommunistischen Land scharf zurückgewiesen. Das für die Beziehungen zum Süden zuständige nordkoreanische Komitee für die friedliche Wiedervereinigung Koreas sprach am Sonntag von einer "Schmierenkampagne". Hinter den Mutmaßungen, denen sich die südkoreanische Polizei und konservative Medien angeschlossen hätten, stecke eine "böse Absicht" der Regierung in Seoul, hieß es in einer Erklärung, die von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreitet wurde.

