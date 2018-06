Köln (SID) - Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zu Begegnungen mit richtungweisendem Charakter. Aufsteiger 1. FC Köln sitzt vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt um 15.30 Uhr ebenso das Abstiegsgespenst im Nacken wie dem Tabellen-16. und Liga-Neuling SC Paderborn, der es ab 17.30 Uhr mit Bayer Leverkusen zu tun bekommt.

Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Kontiolahti stehen die Verfolgungsrennen auf dem Programm. Bei den Männern geht Erik Lesser ab 13.15 Uhr als Fünfter des Sprints mit den besten Chancen aus deutscher Sicht an den Start. Die Frauen sind um 16.00 Uhr an der Reihe.

Bei der Bob-WM in in Winterberg fällt die Entscheidung im Viererbob. Ab 15.00 Uhr werden der 3. und 4. Lauf ausgetragen. Titelverteidiger ist Maximilian Arndt aus Oberhof.

In den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga werden die beiden letzten offenen Viertelfinalplätze vergeben. Die Grizzly Adams Wolfsburg und die Krefeld Pinguine sowie die Nürnberg Ice Tigers und die Eisbären Berlin kämpfen ab 14.30 Uhr um das Weiterkommen.