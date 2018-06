Taipeh (AFP) Ein unter taiwanischer Flagge fahrendes Schiff mit 49 Menschen an Bord wird im Südatlantik vermisst. Die Reederei verlor bereits am vorvergangenen Donnerstag den Kontakt zur "Hsiang Fu Chun", kurz nachdem der Kapitän einen Notruf abgesetzt hatte, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Demnach war Wasser in das Schiff eingedrungen. Der 700-Tonnen-Trawler befand sich zu diesem Zeitpunkt rund 3000 Kilometer vor den Falklandinseln, die etwa 500 Kilometer östlich des argentinischen Festlands liegen.

