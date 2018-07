Washington (AFP) Präsident Barack Obama hat mit einem Abbruch der Verhandlungen über das iranische Atomprogramm gedroht, sollte Teheran keine nachprüfbaren Zugeständnisse machen. "Wenn es kein Abkommen gibt, dann gehen wir", sagte Obama dem Fernsehsender CBS in einem Interview, das am Samstag aufgezeichnet und am Sonntag ausgestrahlt wurde. Die USA verlangten eine Garantie dafür, dass der Iran keine Atomwaffen baue. Falls der Iran doch gegen die Vereinbarungen verstoße, müsse zudem noch genug Zeit bleiben, um darauf reagieren zu können.

