Offenbach (dpa) - Es war ein frühlingshafter Tag, aber die 20-Grad-Marke ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes heute doch nicht geknackt worden. Die höchsten Temperaturen seien in Nordrhein-Westfalen gemessen worden - mit jeweils 19,9 Grad in Lippstadt-Bökenförde und im Eifel-Ort Nideggen-Schmidt. Das sagte DWD-Meteorologe Simon Trippler in Offenbach. Blauer Himmel und milde Temperaturen hatten Millionen Menschen in Deutschland ins Freie getrieben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.