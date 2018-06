Sydney (AFP) Eine Inderin ist nachts in einem Park in Sydney erstochen worden, während sie mit ihrem Mann in Indien telefonierte. "Er hat mich erstochen, Liebling", habe Prabha Arun Kumar ihrem Ehemann gesagt, berichtete die Zeitung "The Daily Telegraph" am Montag. Daraufhin sei das Gespräch abgebrochen. Die 41-jährige IT-Expertin wurde dem Bericht zufolge kurz nach dem Angriff am Samstagabend im Parramatta Park im Westen der australischen Metropole von anderen Passanten gefunden und ins Krankenhaus gebracht, doch hatte sie bereits zu viel Blut verloren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.