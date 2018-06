Leipzig (AFP) Ein E-Mail-Kontakt mit einem indischen Studenten, in dem es auch um das Problem der Vergewaltigungen in Indien ging, hat eine Leipziger Professorin in Erklärungsnot gebracht und diplomatische Verwicklungen ausgelöst. "Ich habe einen Fehler gemacht", erklärte die Biochemie-Professorin Annette Beck-Sickinger am Montag in einer Mitteilung der Universität ihr Bedauern. Sie hatte den Bewerber um einen Praktikumsplatz abgewiesen und sich dabei auch über das Problem der Vergewaltigungen ausgetauscht.

