Köln (AFP) Nach mehr als 20 Jahren will Jürgen Domian im kommenden Jahr seine bekannte nächtliche Talksendung im Radiosender bei 1Live und im WDR-Fernsehen beenden. "Ich habe Lust, mal wieder häufiger die Morgensonne zu sehen", zitierte der Westdeutsche Rundfunk den 57-jährigen Moderator am Montag. "20 Jahre Nachtschicht sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.