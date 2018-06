Berlin (AFP) Bei einer Zusammenkunft in Tokio haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der japanische Regierungschef Shinzo Abe die Einigkeit der sieben führenden Industriestaaten (G-7) angesichts der Konflikte in der Welt betont. Es gebe etwa mit Blick auf den Konflikt in der Ukraine, auf die Dschihadistengruppe Islamischer Staat oder die Atomverhandlungen mit dem Iran "eine sehr enge Abstimmung", sagte Merkel am Montag nach Angaben der Bundesregierung in Japans Hauptstadt. In der Ukraine-Krise gebe es "eine enge Koordinierung hinsichtlich der Sanktionen" gegen Russland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.