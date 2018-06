Frankfurt/Main (AFP) Das größte geldpolitische Experiment in der Geschichte des Euro hat begonnen: Nationale Notenbanken begannen am Montag mit dem massenhaften Ankauf von Staatsanleihen und anderen Wertpapieren im Auftrag der Europäischen Zentralbank (EZB) - so auch die Deutsche Bundesbank, wie ein Sprecher am Montag in Frankfurt am Main bestätigte. Mindestens bis Ende September 2016 will die EZB jeden Monat 60 Milliarden Euro in die Märkte pumpen, um das Risiko einer Deflation abzuwenden. Das Ankaufprogramm ist in Politik und Wirtschaft umstritten.

