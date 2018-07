Bukarest (AFP) Die Bundesregierung will nach Worten von Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) den Dialog mit Rumänien und Bulgarien über einen Beitritt zum Schengen-Raum weiterführen. Deutschland sei bereit, den Diskussionsprozess zu unterstützen, sagte Steinmeier am Montag bei einem Besuch bei seinem rumänischen Kollegen Bogdan Aurescu in Bukarest. Zwar habe sich die Sicherheitslage in Europa verändert, dies ändere aber nichts daran, dass weiter auf einen Beitritt der jeweiligen EU-Länder zum Schengen-Raum hingearbeitet werde.

