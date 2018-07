Berlin (AFP) Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kommen offenbar voran. Es gebe zwar noch "erheblichen Klärungsbedarf", dennoch gehe es "Schritt für Schritt voran", erklärte Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber am Montag nach der jüngsten Gesprächsrunde in Berlin. Ziel sei es, bis Ostern "weitere Ergebnisse" zu erzielen. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 25. März in Frankfurt am Main statt, also anderthalb Wochen vor Ostern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.