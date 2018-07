Brüssel (AFP) Griechenland hat Finanzminister Giannis Varoufakis zufolge verhindert, dass es in dem Land wieder zu "demütigenden" Besuchen der Experten der früheren Gläubigertroika kommt. Kontrollen "mit Technokraten der drei Institutionen, die im Gleichschritt in unsere Ministerien laufen", gehörten der Vergangenheit an, sagte Varoufakis nach einem Treffen der Euro-Finanzminister am Montagabend in Brüssel. Dort hatte Athen erstmals wieder Gesprächen mit Experten der drei Institutionen der früheren Troika zugestimmt. Sie sollen am Mittwoch in Brüssel beginnen, bei Bedarf können die Experten aber auch wieder nach Athen reisen.

