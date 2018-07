Berlin (AFP) Masern sind keine reine Kinderkrankheit - das bestätigen aktuelle Zahlen des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI): Weit über die Hälfte aller Masernfälle betreffen Jugendliche und Erwachsene, wie aus dem am Montag veröffentlichten Epidemiologischen Bulletin des RKI hervorgeht. Von den 444 im vergangenen Jahr an Masern Erkrankten waren 63 Prozent über zehn Jahre alt. In 59 Fällen waren die Erkrankten zwischen 15 und 19 Jahre. In 17 Fällen waren die Patienten bereits über 45 Jahre. Auch für 2015 ergibt sich laut RKI ein "ähnliches Bild".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.