Berlin (dpa) - Ohne die heftig umstrittenen Nord-Süd-Stromtrassen würde Energie in Süddeutschland nach Betreiberangaben deutlich teurer. Verbraucher müssten dann in einigen Jahren im Süden drei bis fünf Prozent mehr für Strom bezahlen als im Norden, Industriebetriebe fünf bis zehn Prozent, warnte der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz in Berlin. "Jetzt kann niemand mehr sagen, er wisse nicht, was er tut", sagte 50Hertz-Chef Boris Schucht. Die vier Netzbetreiber wollen durch drei neue Höchstspannungsleitungen Windstrom von der Küste nach Süden bringen. Widerstand gibt es besonders in Bayern.

