Frankfurt/Main (dpa) - Der Start der billionenschweren Geldschwemme der Europäischen Zentralbank zeigt bereits erste Wirkungen an den Staatsanleihemärkten. Am Vormittag legten die Kurse auf breiter Basis zu. Im Gegenzug fielen die Renditen - von bereits niedrigem Niveau aus - weiter, weil Anleger beim Erwerb der Papiere mehr zahlen müssen. Am Markt hieß es, die EZB habe am Vormittag damit begonnen, französische, niederländische und belgische Staatsanleihen zu kaufen. Auch deutsche Bonds sollen demnach auf der Einkaufsliste gestanden haben.

