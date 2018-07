Karlsruhe (SID) - Der Karlsruher SC hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg verpasst. Im Montagsspiel des 24. Spieltags trennte sich der KSC in einer vor allem vor der Pause unterhaltsamen Partie 0:0 (0:0) von Neuling RB Leipzig und vergab als weiterhin Vierter (40 Punkte) die Möglichkeit, Punkte auf die Tabellenspitze gutzumachen.

"Dieses Spiel müssen wir einfach gewinnen. Wahnsinn, wie viele Chancen wir hatten, alleine in der ersten Halbzeit fünf oder sechs hochkarätige", sagte KSC-Trainer Markus Kauczinski nach der Begegnung bei Sky: "Nach der Pause hat Leipzig dann defensiver gestanden, da wurde es schwer."

Aber auch den ambitionierten Leipzigern (34), die nach einer Notbremse von Marvin Compper ab der 37. Minute in Unterzahl spielten, half das Unentschieden nicht. Als Sechster haben die Sachsen bereits acht Punkte Rückstand auf den 1. FC Kaiserslautern auf Relegationsrang drei und müssen ihren Traum vom Aufstieg wohl endgültig begraben. Leipzigs Trainer Achim Beierlorzer war unter den Umständen aber trotzdem zufrieden: "Das Ergebnis müssen wir so mitnehmen, nach der Roten Karte müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein."

Vor 17.829 Zuschauern dominierten die Gastgeber die Leipziger von Beginn an. Nur mit viel Glück und dank des exzellenten Torwarts Fabio Coltorti hieß es zur Halbzeit noch 0:0. Karlsruhe hatte zwar zahlreiche hochkarätige Möglichkeiten, belohnte sich aber nicht für seine zweikampfstarke und laufintensive Leistung.

In der zweiten Halbzeit tat sich Karlsruhe, seit nun mehr sechs Auftritten ungeschlagen, gegen dezimierte Gäste schwer. RB hielt mit viel Kampf, Zweikampfhärte und einer stabilen Abwehr dagegen - so war von dem munteren Spiel aus den ersten 45 Minuten nicht mehr viel zu sehen.

Bereits vor dem Spiel hatte ein anonymer Brief für Aufregung gesorgt. In dem Brief wurden die "Fußballfreunde aus Leipzig" vor einer Reise nach Karlsruhe gewarnt. Zwei Stunden vor Anpfiff der Partie kam es zu einem weiteren Zwischenfall, bei dem etwa 20 Krawallmacher das Teamhotel der Gäste belagert und vorübergehend den Speisesaal besetzt hatten. "Dass irgendwelche Leute ins Hotel eindringen, ist eine Dimension, die einfach nicht geht", sagte Sportdirektor Ralf Rangnick nach der Partie.

Beim KSC überzeugten Hiroki Yamada und Reinhold Yabo, aufseiten der Gäste zeigten Joshua Kimmich und Coltorti eine gute Vorstellung