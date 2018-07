Rom (SID) - Weltmeister Miroslav Klose hat Lazio Rom mit einem Doppelpack zum Sieg im Verfolgerduell gegen den AC Florenz mit dem derzeit verletzten Mario Gomez geschossen. Im Topspiel des 26. Spieltags der italienischen Meisterschaft setzten sich die Römer am Montag mit 4:0 (1:0) durch und eroberten damit den dritten Platz (46 Punkte) in der Liga zurück. Florenz (42) bleibt auf Rang fünf.

"Klose ist in überwältigender Form, spielt wie ein Junger. Er ist ein einmaliger Stürmer. Das ist der wahre Klose, vor dem Fiorentina nur kapitulieren kann", schrieb der Corriere dello Sport. "Kloses Tore gehören ins Geschichtsbuch. Klose zeigt mit seinem Charakter, wie schön es ist, mit 36 Jahren zu treffen", kommentierte die Gazzetta dello Sport.

Lucas Biglia (6.) brachte das Team von Klose, der von Beginn an stürmte, früh in Führung, ehe Antonio Candreva per Foulelfmeter (65.) erhöhte und Klose schließlich mit seinen Saisontreffern sieben und acht (75./85.) den Endstand markierte. Gomez musste mit einer Bänderverletzung im Sprunggelenk passen.

Meister Juventus Turin baute derweil seine souveräne Tabellenführung weiter aus. Durch das 1:0 (0:0) gegen Sassuolo Calcio hat Borussia Dortmunds Gegner im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals (18. März) mit nun 61 Punkten bereits elf Zähler Vorsprung auf den AS Rom (50). Die Roma hatte am Sonntag 0:0 bei Chievo Verona gespielt. Paul Pogba (82.) traf in der Schlussphase für Turin.

Für Klose, der durch seine 20 Einsätze in dieser Saison selber über seine Zukunft bei Lazio entscheiden kann, hängt auch das Abschneiden seines Klubs von einer möglichen Vertragsverlängerung ab. "Wir sind auf dem richtigen Weg, doch wir haben noch zähe Gegner vor uns. Uns fehlt es ein wenig Kontinuität, doch es wäre wunderbar, wenn wir den Einzug in die Champions League schaffen würden", hatte Klose laut italienischer Medien vor der Partie gesagt.