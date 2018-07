Madrid (SID) - Trainer Roberto Di Matteo vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 erwartet im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid keinen schwächelnden Gegner. "Ich glaube nicht an eine Krise bei Real", sagte der Italiener vor dem Duell am Dienstag (20.45 Uhr/Sky): "In einer Saison ist es normal, mal zu verlieren. Real hat so viel Qualität."

Die Königlichen, die das Hinspiel auf Schalke 2:0 gewonnen hatten, gaben am vergangenen Wochenende durch das 0:1 bei Athletic Bilbao die Tabellenführung an den Erzrivalen FC Barcelona ab. Vor allem die Stürmerstars Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Gareth Bale stehen in der Kritik. "Ich hoffe, die Medien haben recht, und die Angreifer sind nicht in guter Form", sagte Di Matteo weiter, fügte aber an: "Es ist für jedes Team unmöglich, sie komplett zu stoppen."

Der Schalker Coach ließ noch offen, welche der angeschlagenen Spieler im Estadio Santiago Bernabéu auflaufen können. Beim 3:1 am vergangenen Samstag gegen 1899 Hoffenheim zogen sich Marco Höger, Benedikt Höwedes, Klaas-Jan Huntelaar und Eric Maxim Choupo-Moting Blessuren zu. "Wir müssen das Abschlusstraining abwarten", sagte Di Matteo und kündigte an: "Wir werden eine Mannschaft aufstellen, die fit und stark ist." Choupo-Moting gab schon Entwarnung: "Ich habe noch ein paar kleine Wehwehchen. Aber ich denke, es geht." In Madrid fehlen ohnehin die verletzten Ralf Fährmann, Fabian Giefer, Sead Kolasinac, Jan Kirchhoff, Dennis Aogo, Julian Draxler und Jefferson Fárfan sowie der gesperrte Kevin-Prince Boateng.