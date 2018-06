Parma (SID) - Der vor dem Konkurs stehende FC Parma hofft auf Rettung. Ein US-Fonds hat Bereitschaft zum Einstieg in den Pleiteklub signalisiert, teilte Italiens Verbandschef Carlo Tavecchio am Montag mit. Mit Investitionen in Höhe von 50 Millionen Euro könnte der ehemalige Fußball-Europapokalsieger auf den Verbleib in der Serie A hoffen.

Der Klub hat Medienberichten zufolge 200 Millionen Euro Schulden aufgetürmt. "Wichtig ist, dass die Mannschaft wieder zu spielen begonnen hat", sagte Tavecchio. Parma war am Sonntag nach zwei Spielabsagen in der Serie A gegen Atalanta Bergamo wieder angetreten (0:0). Parma hatte 1993 den Europapokal der Pokalsieger gewonnen.

Finanzielle Schwierigkeiten belasten derzeit mehrere italienische Fußballklubs. Nach Angaben der Spielergewerkschaft AIC warten 900 Spieler auf die Zahlung von Gehältern im Wert von insgesamt 15 Millionen Euro. Vor allem Zweit- und Drittligisten seien seit 2009 mit der Gehälterzahlung in Verzug geraten, klagte AIC-Präsident Damiano Tommasi.