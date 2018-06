Havanna (AFP) Nach dem historischen Kurswechsel in den Beziehungen zwischen Kuba und den USA ist die Zahl der Touristen in dem kommunistischen Karibikstaat im Januar um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat in die Höhe geschnellt. An vorderster Spitze standen Urlauber aus Kanada, wie die kubanische Statistikbehörde ONE am Montag mitteilte. Ihre Zahl erhöhte sich um 15,5 Prozent, insgesamt machten sie fast die Hälfte der 371.160 Urlauber aus.

