New York (dpa) - Die US-Sängerin Madonna (56, "Like A Prayer) scheint im Rapper Kanye West (37, "Yeezus") einen Seelenverwandten auf künstlerischem Gebiet zu sehen. "Kanye ist die schwarze Madonna", sagte die 56-Jährige der US-Zeitung "New York Daily News" (Sonntags-Ausgabe).

Die beiden haben gemeinsam an drei Songs des neuen Albums der Sängerin gearbeitet. "Wir sind Kameraden in der Gruppe derer, die bis an die Grenze gehen", meinte Madonna. Zu Kritik an ihrem Auftritt bei der Grammy-Verleihung vor einem Monat betonte sie: "Ich kann meinen Hintern zeigen, wenn ich 56, 66 oder 76 bin. Wer hat mir zu sagen, wann ich meinen Hintern zeigen kann?" Das wäre Sexismus, Altersfeindlichkeit und eine Form von Diskriminierung. Sie passe auf sich auf und sei gut in Form.