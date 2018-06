Moskau (AFP) Russlands Staatschef Wladimir Putin hat die Annexion der Krim mit der Verantwortung seines Landes für die ethnischen Russen auf der ukrainischen Halbinsel begründet. "Wir waren gezwungen, die Arbeit an der Rückholung der Krim zu Russland zu beginnen, weil wir dieses Gebiet und seine Einwohner nicht ihrem Schicksal, von Nationalisten erdrückt zu werden, überlassen konnten", sagte Putin in einem am Montag ausgestrahlten zweiten Ausschnitt aus einer Dokumentation des russischen Staatsfernsehens zur Annexion der Krim. Ein erster Ausschnitt war bereits am Vorabend ausgestrahlt worden.

