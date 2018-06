Moskau (AFP) Russlands Staatschef Wladimir Putin hat in einem Interview offen über seinen Befehl zur Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim vor einem Jahr gesprochen. "Wir müssen beginnen, die Krim zurück nach Russland zu holen", sagte Putin nach eigenen Angaben vom Sonntag nach einer nächtlichen Sitzung im Februar 2014 zu Vertretern der Sicherheitskräfte. Die Ukraine prangerte am Montag einen neuen Angriff prorussischer Separatisten nahe Mariupol an.

