Riad (AFP) Saudi-Arabien hat am Montag bereits das 40. Todesurteil in diesem Jahr vollstreckt. In der Hauptstadt Riad wurde ein Philippiner wegen Mordes mit dem Säbel enthauptet, wie die amtliche Nachrichtenagentur Spa unter Berufung auf das Innenministerium meldete. Der Mann war für schuldig befunden worden, seinen saudiarabischen Arbeitgeber erstochen zu haben. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP wurden damit seit Jahresbeginn bereits 40 Menschen in dem Königreich hingerichtet.

