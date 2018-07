Beirut (AFP) Bei Luftangriffen der internationalen Koalition auf vom Islamischen Staat kontrollierte Öl-Raffinerien im Norden Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 30 Menschen getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag mitteilte, flogen Kampfflugzeuge am Sonntag zwei Angriffe auf Anlagen im Nordwesten der Provinz Raka, der Hochburg des IS in Syrien. Bei den meisten Opfern handele es sich um IS-Kämpfer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.