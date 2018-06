New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die Welt aufgerufen, gegen die Zerstörung des antiken Kulturguts im Irak durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) einzuschreiten. Er "rufe die internationale Gemeinschaft dringend auf, rasch diesen abscheulichen terroristischen Aktivitäten ein Ende zu setzen und dem illegalen Handel mit Kulturgütern entgegenzutreten", erklärte Ban am Sonntag. "Die gezielte Zerstörung unseres gemeinsamen kulturellen Erbes stellt ein Kriegsverbrechen dar." Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

