Washington (AFP) Sympathisanten der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) haben zahlreiche Websites in Nordamerika und Irland gehackt. Betroffen waren unter anderem der Onlineauftritt einer Autorennstrecke im US-Bundesstaat Ohio, eines Wohltätigkeitszentrums in Missouri, eine Kirchengemeinde in Kanada sowie ein Frauenberatungszentrum in Dublin, wie der US-Sender NBC am Montag berichtete. Die US-Bundespolizei FBI habe Ermittlungen aufgenommen, nachdem schwarze IS-Flaggen die Internetauftritte der verschiedenen Organisationen entstellt hätten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.