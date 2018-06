Kairo (AFP) Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Nabil al-Arabi, hat eine gemeinsame Eingreiftruppe der arabischen Staaten gegen die weitere Ausbreitung der Dschihadisten gefordert. "Es gibt den dringenden Bedarf zur Schaffung einer gemeinsamen arabischen Mehrzweck-Streitmacht, die schnell für den Kampf gegen Terrorismus und die Aktivitäten von Terrorgruppen eingesetzt werden kann", sagte al-Arabi am Montag vor den Außenministern der Mitgliedsstaaten am Sitz der Organisation in Kairo. Auch sonst müssten die Staaten im Sicherheits- und Geheimdienstbereich enger zusammenarbeiten.

