Frankfurt/Main (SID) - Basketball-Bundesligist Fraport Skyliners hat sich eine gute Ausgangslage im Viertelfinale der EuroChallenge erspielt. Gegen den russischen Klub BC Enisey Krasnojarsk setzten sich die Frankfurter knapp mit 77:74 (33:36) durch und gingen in der Best-of-three-Serie mit 1:0 in Führung.

Bester Werfer bei Frankfurt, das zum ersten Mal in der Vereinshistorie ein Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs bestritt, war Point Guard Justin Cobbs mit 20 Punkten. Das zweite Spiel findet am Freitag in Krasnojarsk statt.