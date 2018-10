Baden-Baden (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sieht im Islam-Unterricht in den Schulen ein wichtiges Instrument zur Prävention der Radikalisierung junger Muslime. "In unseren Schulen soll eine vernünftige, eine aufgeklärte Betrachtung des Islam stattfinden", sagte de Maizière in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem "Badischen Tagblatt". Islam-Unterricht in Schulen sei allemal besser "als zweifelhafte Belehrungen in manchen Hinterhofmoscheen". Es müsse aber auch im Internet besser aufgeklärt werden, weil dieses eine wichtige Rolle bei der Radikalisierung spiele.

