Frankfurt/Main (AFP) Am ersten Tag des Anleihenkaufprogramms der Europäischen Zentralbank haben die EZB und nationale Notenbanken Staatstitel für insgesamt 3,2 Milliarden Euro erworben. Das gab EZB-Direktoriumsmitglied Benoît Coeuré am Dienstag bei einem Bankenkolloquium in Frankfurt am Main bekannt. Die Summe vom Montag habe das Programm "auf den richtigen Weg gebracht", damit im März öffentliche und private Schuldtitel im Volumen von insgesamt 60 Milliarden Euro aufgekauft werden könnten. Dies Ziel hat sich die EZB gesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.