Berlin (AFP) Bei einem Besuch im Emirat Katar hat Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) am Dienstag Anerkennung für Fortschritte des Landes im Umgang mit Gastarbeitern angemahnt. Katar habe "eine ganze Menge in die Wege geleitet", um die Lage zu verbessern, sagte Gabriel am Ende seiner Reise durch die Golfregion laut einem Audiomitschnitt in Doha. Noch sei aber "bei Weitem nicht alles in Ordnung".

