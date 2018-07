Berlin (AFP) Gewalt und Vandalismus in deutschen Bahnhöfen und Zügen haben im vergangenen Jahr deutlich abgenommen - dafür haben sich die Zahl der Übergriffe auf Bahnmitarbeiter und als eine Folge der Lokführerstreiks die Graffiti-Schmierereien stark erhöht. Dies geht aus dem Sicherheitsbericht 2014 hervor, den die Deutsche Bahn am Dienstag in Berlin vorgelegt hat. Der Konzern kündigte an, die Videoüberwachung an mehr als 100 Bahnhöfen auszubauen.

