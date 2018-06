Berlin (AFP) Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat sich mit einem Forderungskatalog in die Debatte um das Urheberrecht in der digitalen Welt eingeschaltet. Grütters machte sich in ihren am Dienstag veröffentlichten "kulturpolitischen Forderungen" für den Schutz des geistigen Eigentums auch im Internet stark. "Künstler und Kreative müssten von ihrer Arbeit leben - und nicht nur knapp überleben - können", erklärte sie.

