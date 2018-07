Karlsruhe (AFP) Bei Massenklagen dürfen sich Gerichte zunächst auf Pilotverfahren konzentrieren. Das Ruhen der Parallelverfahren ist keine entschädigungspflichtige Verzögerung, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil entschied. Damit scheiterte der Mitbegründer der insolventen Göttinger Gruppe, Erwin Zacharias, mit dem Versuch, eine neue Geldquelle beim beklagten Land Niedersachsen aufzutun. (Az: III ZR 141/14)

