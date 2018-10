Wiesbaden (AFP) Dreieinhalb Jahre nach einer Geisterfahrt auf der Autobahn mit einem Toten und mehreren Verletzten hat am Dienstag vor dem Landgericht Wiesbaden der Prozess gegen einen 51-jährigen Mann begonnen. Der laut Gericht wegen fahrlässiger Tötung und vorsätzlicher gefährlicher Körperverletzung angeklagte mutmaßliche Geisterfahrer soll im November 2011 auf der Autobahn A3 bei Niedernhausen frontal in andere Autos gefahren sein. In der Nacht zuvor hatte er laut Staatsanwaltschaft in der Spielbank von Wiesbaden eine halbe Million Euro gewonnen.

